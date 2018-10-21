مجلس الوزراء: نصف مليون جنيه تكلفة إنشاء الفصل التعليمي الواحد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى اليوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لافتًا إلى أن وزير التعليم استعرض مع رئيس الوزراء المحتوى التعليمي على التابلت المقرر البدء بتطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، أن مصر في حاجة لإنشاء 61 ألف فصل جديد من أجل القضاء على كثافة الفصول، في حين تكلفة انشاء الفصل التعليمي الواحد تصل إلى ما يقرب من نصف المليون جنيه.

