وزير القوى العاملة: نشعر بسعادة ذوي الاحتياجات الخاصة عند توفير فرصة عمل لهم



عرض الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، تقرير يرصد استلام عقود عمل لذوي الحتياجات الخاصة بوزارة القوى العاملة.



وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال التقرير، إلى أن السعادة التي يشعر بها ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصولهم على فرصة عمل يشعرون بها كدولة.



وأضاف أنهم يقومون بعمل قاعدة بيانات لكل من استلم عقود عمل حتى يكون هناك متابعة دورية لهم، متابعًا أنه يجب أن ننظر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور الأصحاء حتى يقدمون الأفضل لعملهم.

