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أسامة عبد الحي: بيئة وأوضاع العمل ظالمة جدًا لشباب الأطباء

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
أسامة عبد الحي: بيئة وأوضاع العمل ظالمة جدًا لشباب الأطباء
الدكتور أسامة عبد الحي
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رقية جمال
 
قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الوضع المزري لأوضاع سكن الأطباء نتيجة إهمال طويل، وليس مسئولية الإدارة الحالية، ومسئولية الوزيرة الحالية هو البدء فورًا لتحسين هذا الوضع المزري.

وأضاف "عبد الحي"، مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه ليس ضروري أن يتم إقامة سكن 5 نجوم بالمستشفيات كسكن للأطباء، وإنما نريد أن يكون هناك شئ إنساني بـ 550 مستشفى.

وتابع، أن بيئة وأوضاع العمل ظالمة جدًا لشباب الأطباء، فضلًا عن تدني رواتبهم، ووزيرة الصحة أكدت انها تُدرك ذلك تمامًا، لكن الإدراك وحده ليس كافيًا، مناشدًا بضرورة فتح تحقيق حقيقي يتصف بالشفافية لكشف ملابسات وفاة الطبيبة سارة أبوبكر بمستشفى المطرية.
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