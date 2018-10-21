"قذاف الدم": نعلم مكان مدفن القذافي.. والشعب الليبي برئ من دمه



وأضاف "قذاف الدم" خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، أن هناك تحقيقات تجرى في واقعة اغتيال العقيد الراحل معمر القذافي، مشيرًا إلى أن هناك قيودًا فرضت على عائلة العقيد الراحل.



كما طالب المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، بضرورة رفع القيود التي فرضت على عائلة "القذافي".



كشف أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني، عن معرفته بمكان مدفن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافى، مؤكدا أن الشعب الليبي برئ من دمه.