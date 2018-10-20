عاجل.. اللجنة الأوليمبية تُهدد الزمالك بإيقاف النشاط الرياضي في هذه الحالة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا، عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اليوم السبت، أعلنت فيه إيقاف رئيس الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة.





وأكدت اللجنة أن قرار إيقاف رئيس الزمالك جاء بسبب تجاوزاته ضد مسؤولي اللجنة، كما أعلنت أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإسقاط عضوية رئيس القلعة البيضاء لانتفاء شرط حسن السير والسلوك.





وذكرت اللجنة الأوليمبية في بيانها أنه في حالة امتناع نادى الزمالك عن تنفيذ هذا القرار ، يعتبر نشاط النادى موقوفاً تلقائياً فى الاتحادات المعنية وتعتبر موافقة الجمعية العمومية على ذلك بمثابة موافقة الاتحادات المعنية على هذا القرار.





وألزمت اللجنة الاتحادات المعنية بإخطار إتحاداتها القارية والدولية، حال تطبيق قرار إيقاف نشاط نادي الزمالك وذلك في إطار التزام هذه الاتحادات المنتمية للحركة الأوليمبية المصرية بالمواثيق والمعايير الدولية.





وأصدرت اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا باستدعاء رئيسس الزمالك لجلسة الاستماع لأقواله يوم الأحد الموافق 28 أكتوبر الجاري.



