ريم مصطفى وعمر السعيد يتصدران نجاح مسلسل "نصيبي وقسمتك"

تصدرت قصة "اهدي يا مدام" التي جسد بطولتها ريم مصطفى، وعمر السعيد، ضمن قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" النجاح الذي حققه العمل مؤخراً، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات هذه القصة عبر موقع يوتيوب إلى حوالي 7 مليون ونصف بفارق كبير عن قصة "جدول الضرب"، بالإضافة إلى النجاح الذي حصدته القصة عقب عرضها على الشاشة الصغيرة والتي شارك في بطولتها كل من عماد رشاد، ومحمد سليمان، ونهال عنبر، وعبير منير، وجيلان علاء، وضيف الحلقات أحمد فريد، ومن إخراج رامي رزق الله.

يذكر أن المسلسل يتضمن 9 قصص مختلفة تم عرض 8 منها حتى الان ، وجاري عرض القصة التاسعة والاخيرة ، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وانتاج أحمد عبدالعاطي .تصدرت قصة "اهدي يا مدام" التي جسد بطولتها ريم مصطفى، وعمر السعيد، ضمن قصص مسلسل "نصيبي وقسمتك" النجاح الذي حققه العمل مؤخراً، وذلك بعد وصول عدد مشاهدات هذه القصة عبر موقع يوتيوب إلى حوالي 7 مليون ونصف بفارق كبير عن قصة "جدول الضرب"، بالإضافة إلى النجاح الذي حصدته القصة عقب عرضها على الشاشة الصغيرة والتي شارك في بطولتها كل من عماد رشاد، ومحمد سليمان، ونهال عنبر، وعبير منير، وجيلان علاء، وضيف الحلقات أحمد فريد، ومن إخراج رامي رزق الله.

يذكر أن المسلسل يتضمن 9 قصص مختلفة تم عرض 8 منها حتى الان ، وجاري عرض القصة التاسعة والاخيرة ، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وانتاج أحمد عبدالعاطي .