المدير الفنى لبنى سويف يناشد المحافظ لدعم الفريق









ناشد محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم ببنى سويف الرياضى المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بضرورة الوقوف خلف الفريق السويفى ودعمه بالفترة الحالية وذلك لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفريق للإنجاز بالصعود للدورى الممتاز .





وقال المدير الفنى لبنى سويف الفريق حاليا بمرحلة المنافسة ويمثل المحافظة كرويا وأناشد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف بضرورة دعم الفريق مثلما يقوم محافظ المنيا بدعم فريق محافظته.





وأضاف :" المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف الأسبق كان يقوم بدعم الفريق خلال المصانع والشركات وغيرها ونحن نأمل فى تحقيق هذا الأمر".





واختتم قائلا :"الحمد لله سعيد بأداء اللاعبين بالمباراة الأخيرة واهدى الفوز لمجلس الإدارة واللاعبين والجماهير ".



