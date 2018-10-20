وزيرة الهجرة تكشف الهدف من إنشاء قاعدة بيانات للمصريين في الخارج
السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:43 مكساب أحمد
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن قاعدة البيانات المقرر تنفيذها للمصريين في الخارج غير معنية برواتبهم كما يتردد من شائعات.
وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن وجود قاعدة بيانات عن المصريين بالخارج مهمة للوزارة من أجل خدمة كافة شرائح المواطنين المصريين في الخارج، وأن الهدف منها التواصل مع شرائح المصريين بالخارج.
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