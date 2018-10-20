برلمانية: اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد مقنع لأحد

أعربت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تأييدها لقرار الجزائر بحظر النقاب بأماكن العمل، واصفة إياه بالقرار الشجاع.





وأضافت "عجمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الظروف الأمنية التى تمر بها مصر تعجل بمثل هذه القرارات الجريئة، خاصة مع زيادة معدل الجريمة، واستخدام النقاب في جرائم خطف الأطفال، وإرتداء بعض قيادات الإخوان له.



