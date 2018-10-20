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برلمانية: اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد مقنع لأحد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:43 م
برلمانية: اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد مقنع لأحد
النائبة غادة عجمي
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رقية جمال
 
أعربت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن تأييدها لقرار الجزائر بحظر النقاب بأماكن العمل، واصفة إياه بالقرار الشجاع.

وأضافت "عجمي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن الظروف الأمنية التى تمر بها مصر تعجل بمثل هذه القرارات الجريئة، خاصة مع زيادة معدل الجريمة، واستخدام النقاب في جرائم خطف الأطفال، وإرتداء بعض قيادات الإخوان له.

وشددت، على أن اتخاذ الحرية الشخصية كذريعة لارتداء النقاب لم يعد مقنع لأحد كما كان في الماضي القريب، معقبة: "إحنا بنحارب الإرهاب الذي يتستر وراء النقاب، والحرية الشخصية لاتعني تدمير الوطن، ونحن نريد مجتمع سالم آمن"، منوهة إلى أن عدد كبير من أعضاء البرلمان يؤيدوا لقرار حظر النقاب بأماكن العمل.
المزيد عن: مكافحة الإرهاب التوك شو البرلمان ارتداء النقاب أخبار مصر
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