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تصعيد "رينجو" للفريق الأول بنادي طنطا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:41 م
تصعيد رينجو للفريق الأول بنادي طنطا
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سارة سالم
 

قرر عبدالناصر محمد المدير الفني للفريق الأول بطنطا تصعيد، أحمد "رينجو" لاعب 97، وذلك بعد المباراة الودية التي جمعتهما بالامس علي ملعب النادي وأنتهت بفوز فريق الشباب علي الفريق الاول بهدف نظيف، عن طريق رينجو.

وتواصل الفجر الرياضي مع اللاعب، وعبر عن سعادته وقال بأنها اول خطوه في تحقيق طموحه وهو الاحتراف، وأشار الا انه مواليد 98، وانضم لنادي طنطا منذ 11 عام، ووجه الشكر لجميع زملاؤه وقطاع الناشئين، وتمني بأن يحصل علي فرصة بالأشتراك مع الفريق الاول في مبارايات، مشيرا الي انه سيستفيد من خبرات اللاعيبين وينفذ ما يطلب منه من الجهاز الفني.

يجيد رينجو اللعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر وخط الوسط، تحت المهاجمين.

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