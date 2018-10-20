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شيكابالا يشارك في سقوط أبولون سميرني أمام أيك في الدوري

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:40 م
شيكابالا يشارك في سقوط أبولون سميرني أمام أيك في الدوري
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منى شكري
 

 

شارك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، في خسارة أبولون سيمرني أمام أيك أثينا بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري اليوناني.

 

وسجل يتروس مانتولاس هدف أيك الأول في الدقيقة "37"، قبل أن يضيف ماركو ليفايا الهدف الثاني في الدقيقة "85".

 

وخاض شيكابالا المواجهة مع فريقه أبولون سميرني منذ الدقيقة 76 وحتى نهاية اللقاء، ويرفع أيك رصيده إلى النقطة الـ 13 في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين يبقى أبولون بدون نقاط في المركز الأخير.

المزيد عن: كورة كرة شيكابالا رياضة الزمالك
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