رئيس النصر يطلب تفسيرات لقرارات حكم مباراة الشباب والهلال

طالب سعود السويلم، رئيس نادي النصر السعودي بإعطاء تفسير لقرارات الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار مباراة فريقي الشباب أمام الهلال، والتي فاز بها الزعيم بهدف وحيد، حيث طلب إعادة النظر في أرضية ملعب الملز والتي تسببت حسب تقديره في إصابة لاعب الهلال عموري في ذات المباراة.





وعلق السويلم على أحداث مباراة الشباب الهلال قائلاً: "حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟" وتسأل عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي :"هل من تفسير؟".



