قبل ذبحها.. ضبط تاجر بالإسكندرية بحوزته سلحفاة بحرية عمرها 60 عاما والبيئة تعيدها للبحر (صور)

ضبطت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالإسكندرية سلحفاة مائية بحوزة أحد التجار في دائرة أول المنتزه، بناءً على بلاغ أحد المواطنين على الخط الساخن لوزاره البيئة رقم 19808 بالتضرر من الأشخاص، يتاجر في السلحفاة البحرية "الترسة" المهددة بالانقراض، ومعدة للذبح والبيع وذلك بمنطقه الفلكي دائره اول المنتزه.



وانتقل العقيد محمد حلمي، الرائد عصام الروبي من شرطة البيئة، والدكتورة هدى مصطفى، والدكتور محمد جميل من جهاز شؤون البيئة، وتم ضبط التاجر، والسلحفاة المهددة بالانقراض، وتبين أن عمرها يتجاوز ٦٠ عامًا، وتم إطلاقها في مياه البحر مرة أخرى.