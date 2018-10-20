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الموارد البشرية الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية اتصالات أبوظبي للتعليم المهني

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:35 م
الموارد البشرية الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية اتصالات أبوظبي للتعليم المهني
وزارة الموارد البشرية بالإمارات - أرشيفية
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آيات عامر
 
قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً مذكرتي تفاهم منفصلتين مع أكاديمية اتصالات ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بشأن التعاون في تنفيذ برنامجين لتدريب وتمكين المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل وتأهيلهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص. 

حضر توقيع مذكرتي التفاهم ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين وعدد من المسؤولين في الجهات الثلاث التي مثلها بالتوقيع سيف السويدي وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية والدكتور علي سيف القايدي مدير عام أكاديمية اتصالات والدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير عام المعهد. 

وأكد سيف السويدي «أن الوزارة تستهدف من توقيع المذكرتين تعزيز سياساتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكوادر البشرية الوطنية.
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