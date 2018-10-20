وزارة العمل: 60 ألف قضية انتهت 15% منها بالتسوية
السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:34 مآيات عامر
كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المحاكم العمالية ستنتقل من الوزارة إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجاباً على سوق العمل.
وأشار الراجحي إلى أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل استقبلت خلال العام الماضي نحو 60 ألف قضية انتهت 15% منها بالتسوية، بينما استقبلت الهيئة خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، 20% منها انتهت بالتسوية، بارتفاع بلغ 5% عن العام الماضي.
وأضاف الوزير أن المشروع المشترك بين وزارتي العمل والعدل يتضمن 10 أهداف، تصب في رفع مستوى الخدمة في القضايا العمالية، مشيراً إلى إطلاق الوزارة لعدة مبادرات وبرامج، بينها العقود الإلكترونية لتفادي الخلافات العمالية، وبرنامج حماية الأجور لضمان صرف الأجور بالقطاع الخاص في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها.
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