وزارة العمل: 60 ألف قضية انتهت 15% منها بالتسوية

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المحاكم العمالية ستنتقل من الوزارة إلى وزارة العدل خلال الشهر الجاري، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجاباً على سوق العمل.





وأشار الراجحي إلى أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل استقبلت خلال العام الماضي نحو 60 ألف قضية انتهت 15% منها بالتسوية، بينما استقبلت الهيئة خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري نحو 60 ألف قضية، 20% منها انتهت بالتسوية، بارتفاع بلغ 5% عن العام الماضي.



