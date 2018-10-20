أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر ينهي المحتكرين في الخضروات والفواكه
السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:34 مداليا الحسين
وصف الإعلامي أحمد موسى، مشروع مستقبل مصر بأنه المشروع الواعد للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يوفر كافة الخضروات والفاكهة بالسعر المناسب للمواطن ويضمن للمواطن منتج جيد ولا يوجد به كيماويات.
وأضاف "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس السيسي اقترح تنفيذ مشروع ضخم تحدث عنه منذ عام 2014 وهو مشروع مستقبل مصر.
وتابع: "إنتاج مشروع مستقبل مصر متواجد في سوق العبور بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتنهي جشع التجار وتحكم المحتكرين".
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