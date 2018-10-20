"العمل" تودع 1.9 مليار ريال بمعاشات الضمان الاجتماعي والبرامج

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1.9 مليار ريال مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المسانده في حسابات المستفيدين والمستفيدات.





وشملت الإيداعات المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمنةً بدل غلاء المعيشة.



