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"العمل" تودع 1.9 مليار ريال بمعاشات الضمان الاجتماعي والبرامج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:29 م
العمل تودع 1.9 مليار ريال بمعاشات الضمان الاجتماعي والبرامج
وزارة العمل السعودية - أرشيفية
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آيات عامر
 
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 1.9 مليار ريال مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المسانده في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وشملت الإيداعات المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمنةً بدل غلاء المعيشة.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي إن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.946.356.786 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.339.122.335 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185.749.452 ريالا، بينما تم صرف 98.181.999 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 323.303.000 ريال بدل غلاء معيشة.
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