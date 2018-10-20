متحدث الوزراء: جولة مصطفى مدبولي إلى المحافظات مُرتبة بشكل مُسبق.. وليست لعرض الإنجازات

قال هاني يونس، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي حريص على النزول للشارع بشكل مستمر لكي يتواصل مع المواطنين حول مشاكلهم، معقبًا: "ليس من رأى كمن سمع".





وتابع "يونس"، خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء السبت، أن جولة رئيس الوزراء إلى المحافظات مرتبة بشكل مسبق، لكنها ليست لعرض الإنجازات، بل لمعرفة المشاكل على أرض الواقع ودراستها والعمل على حلها بشكل سريع.



