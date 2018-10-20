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الأوقاف: افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم قريبًا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:29 م
الأوقاف: افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم قريبًا
وزارة الأوقاف - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، بعيدا عن أيدي العناصر المتطرفة والمتشددة التي كانت تتخذ من غطاء تحفيظ القرآن الكريم ستارا  تحاول أن تستر به أغراضها الخبيثة في محاولات السيطرة أو التجنيد المبكر للأطفال والناشئة لصالح الجماعات المتطرفة والمتشددة.     

وأكد الوزير في بيان له، أنه جاري الإعداد لافتتاح أول عشرة مراكز وإعلان شروط وضوابط الالتحاق بهذه المراكز، موضحا أن من يجتاز الدارسة بهذه المراكز بنجاح سيحصل على شهادة محفظ معتمد من الأوقاف تؤهله لفتح مكتب تحفيظ تحت إشراف وزارة الأوقاف.
المزيد عن: وزارة الأوقاف مراكز إعداد محفظي القرآان أخبار مصر أخبار
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