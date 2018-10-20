الأوقاف: افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم قريبًا

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، بعيدا عن أيدي العناصر المتطرفة والمتشددة التي كانت تتخذ من غطاء تحفيظ القرآن الكريم ستارا تحاول أن تستر به أغراضها الخبيثة في محاولات السيطرة أو التجنيد المبكر للأطفال والناشئة لصالح الجماعات المتطرفة والمتشددة.



