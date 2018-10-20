بريتني سبيرز تعلن عن حفلها الجديد بلاس فيجاس

أعلنت النجمة بريتني سبيرز عن عودتها للغناء المسرحي بعد غياب دام لأربعة سنوات بسبب انشغالها كعضوة لجنة تحكيم ببرنامج إكتشاف المواهب إكس فاكتور.

ونشرت بريتني البوستر الرسمي لحفلها المقرر إقامته ضمن جولة فنية تبدأ مع بداية العام القادم في شهر فبراير بالتحديد، ستكون انطلاقتها من مدينة لاس فيجاس.

كما قامت بريتني بنشر صورة لملصق الحفل بعد عرضه على بناية أكبر فندق بمدينة لاس فيجاس .