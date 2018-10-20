الإثنين.. جامعة السويس تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تحتفل جامعة السويس، برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي، الإثنين المقبل، بالذكرى الـ45 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وقيادات الجيش الثالث.



ويشارك في الاحتفالية عدد من أبطال أكتوبر، الذين خاضوا معارك "رأس العش، المنصورة الجوية، وكبريت"، ويرويها أبطالها لأجيال الشباب، خاصة شباب السويس، تلك البلد التي تحتضن أبناء مصر من كل محافظاتها.



ومن المقرر أن يتحدث في الاحتفالية اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج. واللواء أركان حرب طيار نصر موسى، واللواء أركان حرب مهندس جابر شعراوي، وبمشاركة أسر الشهداء، الذين ضحوا بحياتهم، إيمانًا منهم بأن هذا الوطن يستحق البقاء بعزة وإجلال.