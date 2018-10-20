مساعد وزير الداخلية الأسبق: مواقع التواصل الاجتماعي السبب في ازدياد حالات الطلاق

كشف اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن الأسباب الرئيسية للخيانة الزوجية، قائلًا إن عدد كبير من النساء يشتكي من أزواجهم بسبب نقص "الكلام الحلو"، معقبًا: "عايزة كلام حلو على طول، هل هي قبل الزواج كانت بتسمع كلام حلو ولا بتنحرف، وهل قلة الكلام الحلو سبب للانحراف والخيانة".





وأضاف "الشاهد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي سعيد حساسين، ببرنامجه "انفراد"، المذاع على فضائية "الرافدين+"، أن الرجل محلل له 4 زوجات وفقًا للشرع ولكن المرأة لم تقبل، رغم أنها تتمسك بحقها الشرعي في الزواج بعد وفاة زوجها.





وأكد أنه يجب تعديل ثقافة الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية، لافتًا إلى الزنا يترتب عليه اختلاط الأنساب، وهو أساس كل جرائم قتل الأبناء.



