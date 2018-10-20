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وزير النقل يكشف موعد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:26 م
وزير النقل يكشف موعد افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو
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رقية جمال
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو خلال شهرين ونصف بعد انتهاء اختبارات التشغيل. 

وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن مقترح زيادة أسعار تذاكر المترو التى يتم دراستها قاصرة على الخطوط الجديدة فقط، مشددًا على أن أسعار تذاكر الخط الأول والثاني ثابتة ولن تكون هناك أي زيادة بها، وأن الدولة مازالت تدعم تذاكر مترو الأنفاق رغم زيادة أسعارها.

وأوضح، أن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو توفر نحو 20 دقيقة من زمن الرحلة للمواطن، موضحًا أن الخط الثالث للمترو يضاهي جودة المترو في أوروبا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مناشدًا المواطنين بالحفاظ عليها.
المزيد عن: الرحلة الرابعة للمترو التوك شو أخبار مصر أخبار
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