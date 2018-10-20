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خالد البلطان يرد على أنباء التعاقد مع نواف العابد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:22 م
خالد البلطان يرد على أنباء التعاقد مع نواف العابد
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منى شكري
 

رد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، على شائعات اقتراب انضمام نواف العابد لصفوف الليوث خلال الفترة المقبلة.

وقال البلطان، عقب انتهاء مباراة الشباب والهلال: "سواء نواف العابد أو غيره، أي لاعب يحتاجه الفريق سنستقطبه".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة مسؤولي الشباب في التعاقد مع نواف العابد، نجم الهلال، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة للمنافسة على لقب الدوري.

جدير بالذكر فأن فريق الشباب قد خسر من الهلا بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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