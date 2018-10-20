رئيس الشباب: لن نجدد عقد هتان باهبري حتى يسجل





أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، أنه لن يجدد عقد لاعب الفريق الأول هتان باهبري بالمبلغ الذي طلبه إلا إذا سجل وصنع أهداف.





وخسر الشباب من الهلال بهدف دون رد، وذلك خلال منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت.





وقال البلطان، في تصريحاته عقب انتهاء مباراة الشباب والهلال: "هتان باهبري طلب مبلغ معين لتجديد عقده وأنا كرئيس نادي صعب أجدد له بالمبلغ الذي طلبه".





وتابع حديثه: "متى ما أظهر مستواه وسجل وصنع أهداف سوف نجدد له لكن غير ذلك لن يحدث".



