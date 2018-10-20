شروط "الأعلى للإعلام" لترخيص الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية من صحف وقنوات ومواقع إلكترونية، غدًا الأحد، ولمدة أسبوعين، بمقر المجلس بماسبيرو، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر.

وقال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوى على عدة بنود أبرزها، اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة، السـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الادارة وغيرها من البنود التى يضمنها نموذج المجلس.





ولفت أحمد سليم، إلى أن من بين شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكونوا مصريين، أشخاص طبيعية أو إعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره .



