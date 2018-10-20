رئيس الشباب: تدخلات الحكم حسمت المباراة للهلال









انتقد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، حكم مباراة الفريق الأول أمام الهلال مؤكدًا أنه سبب رئيسي في الخسارة.





وخسر الشباب بهدف دون رد على يد الهلال، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وقال البلطان، عقب انتهاء المباراة: "أتمنى أن لا نرى هذا الحكم في ملاعبنا مرة أخرى، تدخلاته حسمت المباراة للهلاليين، فالهلال يستطيع أن يفوز بدون هذا الحكم!".





وتابع حديثه: "أعد جماهير نادي الشباب بأن فريقهم سيعود بطلاً كما كان، لم نكن نستحق الخسارة من الهلال، هناك أخطاء فادحة".