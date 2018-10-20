ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رئيس الشباب: تدخلات الحكم حسمت المباراة للهلال

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:19 م
رئيس الشباب: تدخلات الحكم حسمت المباراة للهلال
طباعة
منى شكري
 


انتقد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، حكم مباراة الفريق الأول أمام الهلال مؤكدًا أنه سبب رئيسي في الخسارة.

وخسر الشباب بهدف دون رد على يد الهلال، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال البلطان، عقب انتهاء المباراة: "أتمنى أن لا نرى هذا الحكم في ملاعبنا مرة أخرى، تدخلاته حسمت المباراة للهلاليين، فالهلال يستطيع أن يفوز بدون هذا الحكم!".

وتابع حديثه: "أعد جماهير نادي الشباب بأن فريقهم سيعود بطلاً كما كان، لم نكن نستحق الخسارة من الهلال، هناك أخطاء فادحة".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
6
x
16:50
2
الأهلي
الشباب
0
x
18:45
1
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
19:00
1
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
5
x
16:00
0
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
برايتون
وست هام يونايتد
0
x
16:00
1
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
0
x
16:00
2
واتفورد
كارديف سيتي
4
x
16:00
2
فولهام
بورنموث
0
x
16:00
0
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
0
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
1
x
16:15
1
ليجانيس
فياريال
1
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
برشلونة
2
x
20:45
0
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
2
سبال
يوفنتوس
1
x
18:00
1
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
15:30
4
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
1
x
15:30
3
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
5
x
17:00
0
أميان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 10:50:50 PM