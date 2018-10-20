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الأردن يعلن وقوفه إلى جانب السعودية في قضية خاشقجي

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:18 م
الأردن يعلن وقوفه إلى جانب السعودية في قضية خاشقجي
خاشقجي
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وكالات
 

 

شددت الحكومة الأردنية على أهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية في ما يتعلق بالتحقيقات في قضية الصحفي جمال خاشقجي.

 

وجاء في بيان رسمي، صادر عن الحكومة اليوم السبت، أن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، واحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها".

 

وعبرت الحكومة الأردنية كذلك عن "صادق العزاء" لأسرة خاشقجي وذويه.

 

وسبق لبعض الدول العربية، بما فيها مصر والبحرين والإمارات، أن أعربت عن دعمها للخطوات التي اتخذتها السعودية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية خاشقجي.

 

يذكر أن السلطات السعودية أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن "وفاة" جمال خاشقجي بنتيجة شجار وقع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وفي إطار التحقيق تم إقصاء وتوقيف 18 مسؤولا، بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري.

المزيد عن: وفاة خاشقجي قضية خاشقجي تركيا الصحفي جمال خاشقجي السعودية الأردن
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