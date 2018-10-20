خيسوس: أرضية ملعب المباراة سيئة للغاية.. وغياب عموري له سلبيات كثيرة
السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:10 معمر عبدالعزيز
أكد البرتغالي جوررجي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أنه كان من الممكن ان يتم الفوز بشكل أفضل.
وقال خيسوس في تصريحات صحفية بعد الفوز على الشباب بهدف نظيف: "افتقدنا للكثير من اللاعبين بسبب التوقف الدولي ، وعندما نفقد ١٢ لاعب مع المنتخبات سيكون الانعكاس على الانسجام يشكل سلبي".
واستنكر بقوله: "أرضية الملعب لا تساعد اي فريق على تطبيق تكتيكيه !".
وكشف بقوله: "خسرنا عموري، هو لاعب مهم جدا بالنسبة لي وأعتقد ان خسارته ستتسبب بتقليص خياراتي".
وأردف: "أشكر جمهور الهلال .. بالفعل هم داعم قوي لنا ويجعلوننا اقوى بكثير على ارضية الملعب ، هم السبب في جميع انتصاراتنا".
واستطرد: "صفات ادواردو مختلفة عن صفات كاريلو، قوته في الوسط وليس الأطراف"
وأتم: "إدواردو صاحب قوة في عمق الملعب وليس لاعب طرف بعكس كاريلو وسالم، في الوقت كنا نلعب بمهاجمين اثنين لذلك فضلت بقاء الاطراف وتكثيف اللعب عليها واخراج ادواردو".
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