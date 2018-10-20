ندوة عن "وحوش المظلات المصرية" بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

أقامت المجموعة 73 مؤرخين ندوة عن "وحوش المظلات المصرية"، قبل قليل في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، وذلك بمناسبة ذكرى إنتصارات وبطولات حرب أكتوبر.

وشهدت الندوة حضور مجموعة من المحاربين القدماء من أبطال حرب أكتوبر والثغرة من وحوش المظلات المصرية أبطال المعارك والعمليات الخاصة من بينهم: بطل المظلات ممدوح سرور، والعميد محمد عبدالمنعم، والأستاذ أحمد زايد.