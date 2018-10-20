4 فوائد مذهلة لـ"ماء الصبار" على البشرة.. ستدهشِك!

مكوّنات طبيعيّة عدّة تحمل العديد من الفوائد على البشرة والشعر فلا عجب أنّها تدخل في تركيبة بعض المستحضرات الجماليّة. ماء الصبار مثلاً، يحمل العديد من المنافع على البشرة، فيساهم في إعادة الشباب إليها ليخلّصها من كلّ الشوائب التي تعتريها. فيما يلي، سوف نكشف لكِ عن فوائد ماء الصبّار على البشرة إضافةً إلى أنّنا سنقدّم لكِ مستحضرات جماليّة تحتوي على هذا المكوّن. تابعي القراءة واكتشفي كلّ التفاصيل.





فوائد ماء الصبّار على البشرة:





يرطّب البشرة:

يحتوي ماء الصبّار على مواد مرطّبة تساعد في ترطيب البشرة ومعالجة البشرة الجافّة. إضافةً إلى أنّه يحسّن البشرة ليجعلها مرنة.





يحارب التجاعيد:

بفضل غناه بالمواد المضادة للأكسدة، الفيتامين C والمغنيسيوم، يساعد ماء الصبار في محاربة علامات الشيخوخة إذ يعمل بشكلٍ أساسيّ على التخلّص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.





يعالج التهابات البشرة:

مثلما ذكرنا أعلاه، تحتوي مياه الصبّار على مواد مضادة للأكسدة، ّإذاً فهي تحارب إلتهابات البشرة، الإحمرارات وحبّ الشباب، كما تمنحها إشراقة لا مثيل لها.





يساعد في التخلّص من إنتفاخ العينين:

يعمل ماء الصبّار على معالجة مشكلة إنتفاخ العينين.





مستحضرات جماليّة تحتوي على ماء الصبار:





1- TONYMOLY I'm Real Sheet Mask - Cactus:

هذا الماسك ينظّف البشرة ويرطّبها ليمنحها ملمساً ناعماً. إضافةً إلى أنّ هذا المستحضر ينقّي بالبشرة من العمق.





2- ST. IVES Cactus Water & Hibiscus Cleansing Stick:

مستوحى من الروتين الجماليّ للمرأة الكوريّة، يعمل هذا المستحضر كمنظّف ومرطّب للبشرة، ليمنحها إشراقة لا مثيل لها. كما إنّه يحتوي أيضاً على زيت جوز الهند المفيد جدّاً للبشرة.





3- BOSCIA Cactus Water Moisturizer: