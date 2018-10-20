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قيادة الممكلة تعزي رئيسي تونس والهند في ضحايا الفيضانات وقطار البنجاب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:00 م
قيادة الممكلة تعزي رئيسي تونس والهند في ضحايا الفيضانات وقطار البنجاب
قيادة الممكلة
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الفجر السعودي
 

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، إثر الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.


وقال الملك المفدى في برقيته "علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب تونس الشقيق، باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا، أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب تونس من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".


كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس التونسي، قال فيها: "تلقيت نبأ الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات في الجمهورية التونسية، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة، عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب".


من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الرئيس الهندي "رام ناث كوفيند"، إثر حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.


وقال الملك المفدى في برقيته "علمنا بنبأ حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الهند الصديق ألم هذا المصاب، ونعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا، عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الهند، قال فيها "بلغني نبأ حادث دهس قطار لمجموعة من الأشخاص بولاية البنجاب، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل".


يذكر، أن قطارًا دهس تجمعًا من الناس بولاية البنجاب شمال الهند، أمس الجمعة، ما أسفر عن وفاة 60 شخصًا وإصابة 200 آخرين.


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