عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز على هيديرسفيلد

أكد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أنه لم يشعر بالقلق نهائيا بعدما غاب عن التسجيل في المباريات السابقة، رغم عودته للتسجيل مرة أخرى في مباراة اليوم أمام هيديرسفيلد تاون.

وقال صلاح عقب نهاية المباراة التي قاد فيها الريدز لتحقيق الفوز بهدف نظيف :"لم أشعر بالقلق عندما غبت عن التسجيل لأن الأهم هو الفريق وطالما أساعدهم للحصول على نتائج جيدة، فأنا لا أقلق، الفريق هو الأهم".

وأضاف "مباراة اليوم كانت صعبة، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وعلينا مواصلة القتال".