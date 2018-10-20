كول كورة- مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع يوتيوب | بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

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أماط إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، اللثام عن قائمة الفريق الكتالوني التي ستواجه فريق إشبيلية، مساء غدٍ السبت، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب الفرنسي صامويل أومتيتي بداعي الإصابة التي ألمت به قبل أسابيع عديدة، مع العلم أن المدافع المذكور لم يشارك مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، وقد يتجرع الفريق الكتالوني مرارة غيابه لفترة أطول في حال اضطر اللاعب لإجراء عملية جراحية.





وخلت القائمة التي استدعاها فالفيردي من اسم البلجيكي توماس فيرمايلن الذي يغيب بدوره عن الملاعب بداعي الإصابة، وقد تستمر فترة غيابه لـ6 أسابيع، بينما يغيب الرباعي: مالكوم دي أوليفيرا، دينيس سواريز، كارليس ألينيا، سيرجي سامبر لأسباب فنية من المدرب الباسكي السابق.





وعرفت القائمة كذلك، استدعاء سيرجي روبيرتو لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في لقاء أتلتيك بيلباو، بينما نادى فالفيردي على المدافع الشاب خوان شومي، وذلك من أجل تجنب أي مفاجآت في الخط الخلفي، بعد إصابة الثنائي توماس فيرمايلن وصامويل أومتيتي.