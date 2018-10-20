الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار البنزين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحديث عن ارتفاع أسعار البنزين في مطلع شهر يناير هو مجرد شائعة.





وتابع "سعد"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن هذه الشائعة اعتمدت على جزء من الحقيقة وهي ارتفاع أسعار النفط عالميًا.





ولفت إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع أسعار البنزين هذا العام أو في مطلع شهر يناير 2019، معقبًا: "هذه المعلومة كاذبة، وليس لها أي أساس من الصحة".





وأضاف أن الحكومة قامت بإعداد خط لتلقي الشكاوي حول مشكلة النظافة يعمل على مدار 24 ساعة، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تتلقى شكاوي من المواطنين حول تراكم القمامة في أحد المناطق وتقوم بتوجيه فريق التداخل السريع للتعامل معها على الفور.



