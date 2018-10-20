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"عكاشة": "الشباب مش عايزين يشتغلوا.. وعايزين مرتب 50 ألف جنيه"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:08 م
عكاشة: الشباب مش عايزين يشتغلوا.. وعايزين مرتب 50 ألف جنيه
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر بها أكبر عدد من المقاهي في التاريخ، مضيفًا: "الشباب مش عايزين يشتغلوا، وعايزين مرتب 50 ألف جنيه".

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن الحكومة دشنت عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، وتقدم قروض ميسرة للشباب.

ولفت إلى أنه ذهب إلى الشيخ علي جمعة وطلب مساعدته؛ لضيق أحواله الاقتصادية، مضيفا: "الشيخ علي جمعة قالي تعالى واشتغل ورزقنا على الله". 

المزيد عن: علي جمعة المقاهي الحياة الإعلامي توفيق عكاشة
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