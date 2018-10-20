BEIN SPORT لايف - مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اون لاين - اليوم يلا شوت

أعلن إرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن القائمة التى سيخوض بها مواجهته القوية أمام ضيفه إشبيلية فى التاسعة إلا الربع من مساء غدا السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.





واستدعى فالفيردى 18 لاعبا لخوض لقاء إشبيلية غدا السبت، وشهدت قائمة برشلونة للمباراة عودة سيرجى روبرتو من الإصابة، بجانب تواجد المدافع الشاب تشومى للمرة الأولى.





فى المقابل غاب 6 لاعبين عن قائمة البارسا وهم صامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين بداعى الإصابة، بجانب مالكوم، دينيس سواريز، سامبر والينا بقرار فنى.





جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بالتساوى مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما يتصدر إشبيلية المسابقة برصيد 16 نقطة.









وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن ، سيلسين





الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، ألبا ، تشومى ، روبرتو





الوسط: راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، أرثر ، رافينيا ، أرتورو فيدال ، كوتينيو





الهجوم: ميسي ، سواريز ، منير الحدادى ، ديمبلى .



