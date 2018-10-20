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تامر حسني يصارح الجمهور بحقيقة مرضه وما توصل إليه في أمريكا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:01 م
تامر حسني يصارح الجمهور بحقيقة مرضه وما توصل إليه في أمريكا
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الفجر الفني
 

كشف الفنان تامر حسني، عن حالته الصحية التي أجبرته على السفر إلى أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالأحبال الصوتية.

 

وقال "حسني"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي،: "الحمد لله، آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتيه وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام".

 

وأكمل المطرب المصري حديثه قائلًا: "إن شاء الله أرجع أغني، ولكن بشكل تدريجي طبعاً، وده بسبب كرم ربنا و دعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي، ألف شكر يا أغلى الناس".

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