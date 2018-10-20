تامر حسني يصارح الجمهور بحقيقة مرضه وما توصل إليه في أمريكا

كشف الفنان تامر حسني، عن حالته الصحية التي أجبرته على السفر إلى أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالأحبال الصوتية.

وقال "حسني"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي،: "الحمد لله، آخر قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتيه وسكوت تام لمدة 3 أسابيع فات منهم 5 أيام".

وأكمل المطرب المصري حديثه قائلًا: "إن شاء الله أرجع أغني، ولكن بشكل تدريجي طبعاً، وده بسبب كرم ربنا و دعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي، ألف شكر يا أغلى الناس".