تامر حسني يصارح الجمهور بحقيقة مرضه وما توصل إليه في أمريكا
السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:01 مالفجر الفني
كشف الفنان تامر حسني، عن حالته الصحية التي أجبرته على السفر إلى أمريكا لإجراء بعض الفحوصات الخاصة بالأحبال الصوتية.
وقال "حسني"، عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي،: "الحمد لله، آخر
قرار مفيش عمليات الحمد لله بس محتاج فترة علاج وجلسات صوتيه وسكوت تام لمدة 3 أسابيع
فات منهم 5 أيام".
وأكمل المطرب
المصري حديثه قائلًا: "إن شاء الله أرجع أغني، ولكن بشكل تدريجي طبعاً، وده بسبب
كرم ربنا و دعواتكم اللي شايفها ليل نهار قدامي، ألف شكر يا أغلى الناس".
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