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عاجل.. الهلال: عموري تعرض لإصابة قوية في الركبة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:02 م
عاجل.. الهلال: عموري تعرض لإصابة قوية في الركبة
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منى شكري
 
أكد نادي الهلال السعودي أن عمر عبد الرحمن عموري قد تعرض لإصابة في الركبة وذلك خلال مشاركته أمام الشباب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

  وقال النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أوضحت الفحوص الطبية الأولية تعرّض اللاعب "عمر عبدالرحمن" لإصابة في الركبة وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية؛ وذلك للاطمئنان على حالته".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت إصابة عموري في رباط الركبة، وأن نتائج الأشعة المقطعية ستوضح التفاصيل الدقيقة للإصابة.

المزيد عن: عموري عمر عبد الرحمن الهلال الشباب إصابة عموري
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