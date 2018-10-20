رابط كورة ستار HD مشاهدة مباراة برشلونة .. بث مباشر مباراة برشلونة واشبيلية اونلاين كورة لايف | كورة ستار | يلا شوت

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الاسباني، مباشرة وحصرياً على عبر شاشة قناة beIN SPORTS، في بث مباشر وحي يلا شوت لايف، مباراة برشلونة واشبيلية تبث على قناة beIN SPORTS HD3 في تمام الساعة 21:45، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.





لا شيء سوى الفوز! يأمل برشلونة، في تفادي أزمة حقيقية وتحقيق الفوز الأول منذ قرابة الشهر، ويتجدد مسعاهما للخروج من هذه الدوامة عندما يستقبل الأول إشبيلية المتصدر السبت والثاني ليفانتي صاحب المركز الحادي عشر.





لم تكن بداية الليغا متوقعة لكثيرين في جميع أنحاء العالم، برشلونة حامل اللقب والذي عزز صفوفه جيدا الصيف الماضي، يعجز عن تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات بعد بداية نارية (4 انتصارات)، فتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن إشبيلية.





اللافت في تراجع نتائج قطبي الدوري، برشلونة وريال مدريد، بروز أسماء جديدة. وسيكون ألافيس المتواضع قادرا على تسلق الصدارة مؤقتاً عندما يحل على سلتا فيغو العاشر الجمعة في افتتاح المرحلة، وذلك بعد فترة التوقف الدولية التي شهدت خسارة إسبانيا أمام انكلترا 2-3 في دوري الأمم الأوروبية.





لكن كل الأعين ستتركز السبت على موقعة برشلونة مع أشبيلية في ملعب "كامب نو". فبعد بداية سيئة حقق فيها فوزا يتيما في أربع مباريات، انتفض الفريق الأندلسي وخطف أربعة انتصارات متتالية وضعته في الصدارة. وفي طريقه حقق فوزاً رائعاً على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ظل تألق مهاجمه البرتغالي أندريه سيلفا والفرنسي وسام بن يدر بإدارة المدرب بابلو ماتشين.



