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برشلونة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر برشلونة واشبيلية| كورة او لاين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:58 م
برشلونة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر برشلونة واشبيلية| كورة او لاين
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برشلونة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر برشلونة واشبيلية| كورة او لاين

انطلقت الآن مباراة برشلونة أمام شبيلية في معقل الكامب نو ملعب برشلونة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الليجا مساء اليوم السبت 20-10-2018.

برشلونة يستلح بملعب الكامب نو أمام إشبيلية:
احتشدت جماهير برشلونة اليوم في ملعب الكامب نو لدعم الفريق للخروج من الازمة التي يعاني منها في الفترة الماضية على مستوي الاداء والنتائج.

برشلونة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر برشلونة واشبيلية| كورة او لاين

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