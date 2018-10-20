برشلونة بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر برشلونة واشبيلية| كورة او لاين

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انطلقت الآن مباراة برشلونة أمام شبيلية في معقل الكامب نو ملعب برشلونة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الليجا مساء اليوم السبت 20-10-2018.





برشلونة يستلح بملعب الكامب نو أمام إشبيلية:

احتشدت جماهير برشلونة اليوم في ملعب الكامب نو لدعم الفريق للخروج من الازمة التي يعاني منها في الفترة الماضية على مستوي الاداء والنتائج.



