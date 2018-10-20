مجلس الوزراء: لا يوجد رقم واقعي وحقيقي حول أعداد المصريين في الخارج

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد رقم واقعي وحقيقي حول أعداد المصريين في الخارج أو أماكن تمركزهم، لذلك تم اتخاذ قرار بإنشاء لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات حول المصريين في الخارج، وهذا جهد تشكر عليه وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.



