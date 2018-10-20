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مجلس الوزراء: لا يوجد رقم واقعي وحقيقي حول أعداد المصريين في الخارج

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:00 م
مجلس الوزراء: لا يوجد رقم واقعي وحقيقي حول أعداد المصريين في الخارج
المستشار نادر سعد
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كساب أحمد
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد رقم واقعي وحقيقي حول أعداد المصريين في الخارج أو أماكن تمركزهم، لذلك تم اتخاذ قرار بإنشاء لجنة وطنية لإعداد قاعدة بيانات حول المصريين في الخارج، وهذا جهد تشكر عليه وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم. 

وتابع "سعد"، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن الحكومة تستعين أحيانًا بخبراء أجانب في بعض المجالات، ولا تعلم بوجود مصريين في الخارج لديهم أكثر خبرة في هذا المجال، لذلك ستتيح قاعدة البيانات التخصصات التي يتمتع بها المصريين في الخارج في مختلف المجالات. 
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