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رئيس شعبة المصوغات يكشف حقيقة ارتفاع اسعار الذهب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 09:00 م
رئيس شعبة المصوغات يكشف حقيقة ارتفاع اسعار الذهب
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داليا الحسين
 
قال الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات إن أسعار زادت عن الأسابيع الماضية ولكن لم تصل لزيادة التي حدثت من قبل، موضحًا أن سعر جرام الذهب عيار 21 كان منذ 5 أشهر 656 جنيه أما اليوم 611 جنيه.

وأضاف "واصف"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أن أسعار الذهب تتأثر بأسعار الذهب العالمية فضلًا عن سعر العملة للدولة مقابل الدولار؛ لأن تكلفة استخراجه محسوبة بالدولار.

ونفى رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، تردد عن خلط الذهب الصافي مع النحاس القديم، معلقًا: "كلام غبي".
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