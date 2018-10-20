الاتفاق يقسو على الأهلي بسداسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فاز فريق الاتفاق على غريمه الأهلي 6-2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين.





أحرز حسين السيد الظهير الأيسر للاتفاق هدف فريقه أمام أهلي جدة في الدقيقة 51 بعدما حصل اللاعب على الكرة داخل منطقة الجزاء؛ ليصل إليها قبل حارس المرمى ويُودِعها بقدمه اليمنى في الشباك مدونًا الهدف الثالث لفريقه بالمباراة.





وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق على ملعبه، الأمير محمد بن فهد، بمدينة الدمام بهدفين أحرزهما سعيد الربيعي وكريستيان جوانكا في الدقيقتين 8 و44.





وقلص جوزيف دي سوزا الفارق في الدقيقة 50؛ لكن رد الاتفاق بعد ثوان بهدف السيد، بينما توقف رصيد الأهلي عند 13 نقطة في وصافة البطولة. وسقط الفريق بعد فوزه في مبارياته الأربع السابقة من الدوري.



