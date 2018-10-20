لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga
السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:33 م
لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga
أعلن بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني
جاءت تشكيلة إشبيلية الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: فاتشك
خط الدفاع: كاير، كاريكو، غوميز
خط الوسط: نافاس، بانيجا، فازكويز، أرانا ، سارابيا
خط الهجوم: بن يدر، سيلفا
لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga
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