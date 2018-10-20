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أعلن بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني





جاءت تشكيلة إشبيلية الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: فاتشك

خط الدفاع: كاير، كاريكو، غوميز

خط الوسط: نافاس، بانيجا، فازكويز، أرانا ، سارابيا

خط الهجوم: بن يدر، سيلفا

لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga