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لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga

السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:33 م
لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga
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لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga


أعلن بابلو ماشين المدير الفني لفريق إشبيلية التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني


 جاءت تشكيلة إشبيلية الرسمية كالتالي:

 حراسة المرمي: فاتشك

 خط الدفاع: كاير، كاريكو، غوميز

 خط الوسط: نافاس، بانيجا، فازكويز، أرانا ، سارابيا

 خط الهجوم: بن يدر، سيلفا

لايف مشاهدة Barcelona..مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اليوم| مباراة برشلونة واشبيلية مباشر HD| La liga


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