شاهد هدف محمد صلاح اليوم -مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر(اضغط هنا لمشاهدة هدف محمد صلاح ومباراة الريدز)

زار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي شباك فريق هيديرسفيلد تاون مساء اليوم خلال اللقاء المرتقب بالجولة التاسعة من الدوري.





شاهد هدف محمد صلاح أمام هيديرسفيلد:

افتتح النجم المصري، محمّد صلاح، التسجيل لفريقه ليفربول أمام مضيفه هيدرسفيلد تاون، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.







شاهد هدف محمد صلاح اليوم -مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر(اضغط هنا لمشاهدة هدف محمد صلاح ومباراة الريدز)