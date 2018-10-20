 بث مباشر مباراة برشلونة وإشبيلية | تابع لايف مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم بث مباشر

في مواجهة نارية يستضيف فريق برشلونة نظيره إشبيلية في قمة مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني، في التاسعة الا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة السبت 2-10-2018 في مباراة من العيار الثقيل وتجمل وجبة كروية دسمة لعشاق الكرة العالمية.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم وهو يعاني من تراجع في المستوى والنتائج في الفترة الأخيرة، بدءا من التعادل مع جيرونا في ديربي كتالونيا، ثم الخسارة من ليجانيس والتعادل مع كلاً من أتلتيك بلباو وفالنسيا على التوالي بنفس النتيجة (1-1)، ليتراجع بذلك للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع.

بينما يعيش إشبيلية فترةً رائعةً منذ بداية الموسم، فحتى الآن نجح أبناء الأندلس في استغلال تعثرات الملكي وبرشلونة في الجولات الأخيرة، وانقضوا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ولن يتنازل الروخيبلانكوس عن المركز الأول بسهولة، لذا سنكون أمام مباراة قوية يمكن اعتبارها قمة الجولة التاسعة في الليجا.

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التشكيل المتوقع:

سيبدأ فريق برشلونة بتشكيل مكون من: تير شتيجن- جوردي ألبا - كليمان لينجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو- آرثر ميلو - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش- فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي.

بينما سيبدأ فريق إشبيلية كالتالي: توماش فاسليك- سيرجي جوميز - دانييل كاريكو - سيمون كيير- جيليرمي أرانا - فرانكو فاسكيز - إيبير بانيجا - خيسوس نافاس- بابلو سارابيا

وسام بن يدير - أندريه سيلفا.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في التاسعة الا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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