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مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع (la liga)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:38 م
مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع (la liga)
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مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع (la liga)
جاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وياسبر سيليسن.
خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، نيلسون سيميدو، كليمنت لينجليت، خوان شومي وسيرجي روبيرتو.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو، رافينيا ألكانتارا، أرتورو فيدال وآرثر ميلو.
خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي ومنير الحدادي.
مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع (la liga)

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