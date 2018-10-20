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حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن وياسبر سيليسن.

خط الدفاع: جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، نيلسون سيميدو، كليمنت لينجليت، خوان شومي وسيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو، رافينيا ألكانتارا، أرتورو فيدال وآرثر ميلو.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، لويس سواريز، ليونيل ميسي ومنير الحدادي.

مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بين سبورت | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر بدون تقطيع (la liga)





جاءت قائمة برشلونة على النحو الآتي: