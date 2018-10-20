النقل: القيمة الحقيقية لتذكرة المترو 16 جنيهًا.. وهناك دراسات لتقليل الدعم عنها
السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:42 مهدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن مرفق مترو الأنفاق خدمي، ويعتمد بشكل أساسي على الدعم الذي تقدمه الدولة، معقبًا: "ماينفعش نضع مترو أنفاق ومكسب في جملة واحدة".
وأشار "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أنهم لا يفكروا أن يحصلوا على الدعم الذي توفره الدولة من جيب المواطن، لافتًا إلى أن سعر التذكرة لا يغطي تكلفة أعمال التشغيل والصيانة للمترو، بل سيظل هناك دائما دعم من جانب الدولة.
ولفت إلى أن تحريك سعر التذكرة لا يجب أن نعتبره رفع لسعر التذكرة، وإنما هو تقليل لقيمة الدعم، موضحًا أن قيمة التذكرة الحقيقي 16 جنيه و40 قرش، منوها بأن هناك دراسات قائمة لتقليل الدعم عن سعر التذكرة.
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