ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

النقل: القيمة الحقيقية لتذكرة المترو 16 جنيهًا.. وهناك دراسات لتقليل الدعم عنها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:42 م
النقل: القيمة الحقيقية لتذكرة المترو 16 جنيهًا.. وهناك دراسات لتقليل الدعم عنها
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن مرفق مترو الأنفاق خدمي، ويعتمد بشكل أساسي على الدعم الذي تقدمه الدولة، معقبًا: "ماينفعش نضع مترو أنفاق ومكسب في جملة واحدة".

وأشار "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، مساء السبت، إلى أنهم لا يفكروا أن يحصلوا على الدعم الذي توفره الدولة من جيب المواطن، لافتًا إلى أن سعر التذكرة لا يغطي تكلفة أعمال التشغيل والصيانة للمترو، بل سيظل هناك دائما دعم من جانب الدولة.

ولفت إلى أن تحريك سعر التذكرة لا يجب أن نعتبره رفع لسعر التذكرة، وإنما هو تقليل لقيمة الدعم، موضحًا أن قيمة التذكرة الحقيقي 16 جنيه و40 قرش، منوها بأن هناك دراسات قائمة لتقليل الدعم عن سعر التذكرة.
المزيد عن: وزارة النقل زيادة سعر تذكرة المترو رفع سعر تذكرة المترو رفع الدعم عن تذكرة المترو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
6
x
16:50
2
الأهلي
الشباب
0
x
18:45
0
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
1
x
19:00
0
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
5
x
16:00
0
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
برايتون
وست هام يونايتد
0
x
16:00
1
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
0
x
16:00
2
واتفورد
كارديف سيتي
4
x
16:00
2
فولهام
بورنموث
0
x
16:00
0
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
0
x
18:30
1
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
1
x
16:15
1
ليجانيس
فياريال
0
x
18:30
1
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
2
سبال
يوفنتوس
1
x
18:00
1
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
15:30
4
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
1
x
15:30
3
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
5
x
17:00
0
أميان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 8:10:09 PM