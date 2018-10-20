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الثلاثاء.. انطلاق الموسم التدريبي بدعم مبادرة "فيروس سي" في إعلام بنها

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:39 م
الثلاثاء.. انطلاق الموسم التدريبي بدعم مبادرة فيروس سي في إعلام بنها
رمضان عرفة - مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية
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محمد نبيل
 
ينظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب ببنها،التابع للهيئة العامة للاستعلامات، البرنامج التدريبي السنوي لشباب الاعلاميين وطلاب اقسام الاعلام بجامعة بنها في مجال الصحافة والاذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة لتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل الاعلامى وتنمية وعيهم بالقضايا القومية والمحلية وذلك يوم الثلاثاء القادم.

وقال رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية، إن اليوم الاول سيتضمن عقد ورشة عمل حول الاعلام والدعوة لكسب التاييد في الحملة القومية للقضاء على "فيروس سي" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المتدرب سيحصل على شهاده معتمده من المركز بعدد الساعات التدريبية والمحتوى التدريبي حتى يتم وضعها في السيرة الذاتية بعد التخرج.
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